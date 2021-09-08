Ermenistan - Lihtenştayn ne zaman, hangi kanalda? Ermenistan - Lihtenştayn maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Ermenistan - Lihtenştayn bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ermenistan - Lihtenştayn maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.