Ermenistan, Kelbecer'de ateşkes ihlali yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ermenistan, Kelbecer'de ateşkes ihlali yaptı

Ermenistan, Kelbecer'de ateşkes ihlali yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ermenistan askerleri Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açarak, ateşkes ihlali yaptı.

Ermenistan askerleri Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açarak, ateşkes ihlali yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, Ermeni askerlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı ve olayda Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanın olmadığı belirtildi. Ermenistan'ın seçim öncesi askeri provokasyonlar yaparak, iki ülke devlet sınırında bilinçli olarak durumu gerginleştirmeye çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, olayla ilgili bütün sorumluluğun Ermenistan'da olduğunu bildirdi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Bülent Turan Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Fahriye Evcen Rahşan Gülşan
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ermenistan, Kelbecer'de ateşkes ihlali yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 22:11:15. #1.13#

title