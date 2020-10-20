Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi
20.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:27
Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi.
Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi.
Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi.
Bakanlık Zengilan'da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı