- Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi
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- Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi

28.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:16

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyünün görüntülerini paylaştı.

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi

BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyünün görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşma gereği Ermenistan 25 Kasım'da Kelbecer'i Azerbaycan'a teslim etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesine bağlı Veng köyünün görüntülerini paylaştı.

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- Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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