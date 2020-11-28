- Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi
28.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:16
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyünün görüntülerini paylaştı.
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyü görüntülendi
BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Veng köyünün görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşma gereği Ermenistan 25 Kasım'da Kelbecer'i Azerbaycan'a teslim etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesine bağlı Veng köyünün görüntülerini paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı