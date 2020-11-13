- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı

13.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:14

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa kentinde ilk Cuma namazı kılındı.

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı

ŞUŞA - Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa kentinde ilk Cuma namazı kılındı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan kritik öneme sahip Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentini 28 yıl sonra geri aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 8 Kasım'da müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılar zafer kutlamalarını sürdürürken, Şuşa'da 28 yıl sonra Göhver Ağa Cami'de ilk Cuma namazı kılındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Azerbaycan askerinin Şuşa kentinde ilk Cuma namazını kıldığı görüldü.

Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip olan Şuşa yalnızca Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisi olarak biliniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 8 Kasım'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Şimdi Şuşa'ya döndük. Tüm tarihi eserlerimizi, tüm camilerimizi restore edeceğiz ve 28 yıl sonra Şuşa'da ezan tekrar duyulacak" ifadelerini kullanmıştı.

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı
Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi
- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Timur Selçuk Ferzan Özpetek
Spor Falcao Okan Buruk Domagoj Vida Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ölü Kaza Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 13:14:59. #1.15#
title