Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Azerbaycan'ın kültür başkenti oldu
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Azerbaycan'ın kültür başkenti oldu

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Azerbaycan'ın kültür başkenti oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin Azerbaycan'ın kültür başkenti olarak ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin Azerbaycan'ın kültür başkenti olarak ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan işgalden kurtarılan Şuşa kentinin Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şuşa'daki kamu yönetiminin ve yasal düzenlemenin daha da iyileştirilmesi, yalnızca şehirdeki tarihi ve kültürel mirasın restorasyonuna ve korunmasına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda sürekli gelişimi için koşullar oluşturacaktır. Şuşa şehrinin tarihi görünümünü geri getirmek, eski ihtişamını geri kazanmak ve onu geleneksel zengin kültürel yaşamla yeniden birleştirmek ve ayrıca Azerbaycan'ın asırlık zengin kültürünün, mimarisinin ve şehir planlamasının parlayan incisi olarak uluslararası arenada tanıtmak için Şuşa'yı Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan ediyorum" dedi.

Karabağ'ın incisi olarak adlandırılan Şuşa, Ermenistan tarafından 1992 yılında işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu ise, 8 Kasım'da Şuşa kentini işgalci Ermenistan'dan kurtarmıştı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın incisi Şuşa'yı Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edeceğini duyurmuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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