- Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi
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- Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi

28.11.2020 10:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:57

- Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı İstisu kasabasının görüntüleri yayınlandı.

- Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi

KELBEÇER - Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı İstisu kasabasının görüntüleri yayınlandı.

Azerbaycan-Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan anlaşma gereği Ermenistan Kelbecer'i boşalttı. İşgalden kurtarılan bölgeye Azerbaycan askerleri yerleşirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e bağlı İstisu kasabasının görüntüleri paylaşıldı.

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Anlaşma gereği Ermenistan'ın Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi gerekiyordu. Ancak bölgenin yol kapasitesinin ise kısıtlı olması nedeniyle bu süre Ermenistan'ın talebiyle 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

- Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi
- Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi
- Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi
- Ermenistan işgalinden kurtarılan İstisu kasabası görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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