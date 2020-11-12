Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend bölgesindeki köyler görüntülendi
12.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:00
Azerbaycan ordusunun Hocavend bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı Azıh, Akaku, Ağbulak köyleri görüntülendi.
Azerbaycan ordusunun Hocavend bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı Azıh, Akaku, Ağbulak köyleri görüntülendi.
Dağlık Karabağ krizinde Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin ardından bölgede 44 gündür süren çatışmalar sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Azerbaycan ordusunun Hocavend bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtarılan Azıh, Akaku, Ağbulak köylerinin görüntüleri paylaşıldı.
(Kamil Nadirli/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ