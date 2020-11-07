Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail'deki köyler görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail'deki köyler görüntülendi

07.11.2020 16:16 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:22

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerinin görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerinin görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 16 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu Fuzuli'de 6, Cebrail'de 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 1, Hocalı'da 2, Hocavend'de 2 köyü işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Cebrail bölgesinde geçtiğimiz günlerde Ermenistan işgalinden kurtardığı bazı köylerin görüntülerini paylaştı. - BAKÜ

Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail'deki köyler görüntülendi
Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail'deki köyler görüntülendi
Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail'deki köyler görüntülendi
Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail'deki köyler görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

İlgili Haberler

- Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Hocavend bölgesindeki köylerin görüntülerini paylaştı
- Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Hocavend bölgesindeki köylerin görüntülerini paylaştı
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu
Son dakika haberleri | Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Son dakika haberleri | Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Mesut Yılmaz Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Emrah Coşkun Göğen Timur Selçuk Yasemin Allen
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Mehmet Topal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail'deki köyler görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 16:24:32. #1.15#
title