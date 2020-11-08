Ermenistan işgalinden kurtarılan, Balasoltanlı Köyü görüntülendi
08.11.2020 23:33 | Son Güncelleme: 08.11.2020 23:38
Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı'nın Balasoltanlı köyünden görüntüler, köydeki evler GUBADLI - Ermenistan işgalinden kurtarılan, Gubadlı'nın Balasoltanlı Köyü görüntülendi.
Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı'nın Balasoltanlı köyünden görüntüler, köydeki evler GUBADLI - Ermenistan işgalinden kurtarılan, Gubadlı'nın Balasoltanlı Köyü görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı