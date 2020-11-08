Ermenistan işgalinden kurtarılan, Balasoltanlı Köyü görüntülendi
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Ermenistan işgalinden kurtarılan, Balasoltanlı Köyü görüntülendi

08.11.2020 23:33 | Son Güncelleme: 08.11.2020 23:38

Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı'nın Balasoltanlı köyünden görüntüler, köydeki evler GUBADLI - Ermenistan işgalinden kurtarılan, Gubadlı'nın Balasoltanlı Köyü görüntülendi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı'nın Balasoltanlı köyünden görüntüler, köydeki evler GUBADLI - Ermenistan işgalinden kurtarılan, Gubadlı'nın Balasoltanlı Köyü görüntülendi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan, Balasoltanlı Köyü görüntülendi
Ermenistan işgalinden kurtarılan, Balasoltanlı Köyü görüntülendi
Ermenistan işgalinden kurtarılan, Balasoltanlı Köyü görüntülendi
Ermenistan işgalinden kurtarılan, Balasoltanlı Köyü görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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