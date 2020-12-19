- Ermenistan işgalinden kurtarılan Ahmedavar köyü görüntülendi
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- Ermenistan işgalinden kurtarılan Ahmedavar köyü görüntülendi

19.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:45

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Ahmedavar köyü görüntülendi Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam iline bağlı Ahmedavar köyünün görüntülerini yayınladı.

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Ahmedavar köyü görüntülendi

BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam iline bağlı Ahmedavar köyünün görüntülerini yayınladı.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmişti. Anlaşma kapsamında, Ermenistan Ağdam'ı 20 Kasım'da, Kelbecer'i 25 Kasım'da, Laçın'ı ise 1 Aralık'ta Azerbaycan'a teslim etmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'a bağlı Ahmedavar köyünün görüntülerini yayınladı. Bakanlığın yayınladığı görüntülerde, köyde bulunan evlerin kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Ahmedavar köyü görüntülendi
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Ahmedavar köyü görüntülendi
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Ahmedavar köyü görüntülendi
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Ahmedavar köyü görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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