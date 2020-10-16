Ermenistan'ın Terter kentine gerçekleştirdiği saldırıda 4 yakınını kaybeden yaralı o anları anlattı

anlattı. Yaralananlardan Gazanfer Gazanferoğlu, "Mezarlıkta defin sırasında birden üzerimize bomba düştü.

anlattı. Yaralananlardan Gazanfer Gazanferoğlu, "Mezarlıkta defin sırasında birden üzerimize bomba düştü. 2 bomba atıldı ve biri çok yakınımıza düştü. Ben bacaklarımdan yaralandım. Kulağım patladı ve terlemeye başladım. 8-9 şarapnel parçası isabet etti" dedi.

Gazanferoğlu Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan'ın en kısa sürede bu işin üstesinden geleceğini söyledi.

O ANLARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Yaralıların içinde kardeşini, eniştesini, arkadaşını ve bir akrabasını kaybeden Nofer Emirov ise, bacaklarından yaralandı. Patlama anını gözyaşları içinde anlatan Emirov, "Top mermisi attılar. 8 kişiydik mezarlığın yanında. Kardeşim, arkadaşım, eniştem, ve akrabam öldü. Ermenistan rahat etmemize imkan vermedi. İlkinde kötü bir patlama oldu ikinci de çok yakınımıza düştü. Kalçamdan yaralandım ama şu an çok iyiyim" dedi.

- Azerbaycan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / CAN EROK