Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı

18.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:32
Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı siviller için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Adıyaman'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Adıyaman'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Demokrasi Parkı'nda öğle namazı ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

AGD Adıyaman Şubesi Başkanı Bedrettin Beyazkaya, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorununun sıcak çatışmaya dönüştüğünü söyledi.

Ermenistan'ın 1992 yılında Hocalı'da, yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini hatırlatan Beyazkaya, şunları kaydetti:

"Zalim ve işgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın, savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Karabağ, Azerbaycan'dır. Azerbaycan, Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir."

Grup, namazın ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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