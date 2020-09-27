Ermenistan'ın saldırısında aynı aileden 5 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusunun saldırısında, Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisi isabet etti.

Evde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Başsavcılık, saldırılarda toplam 19 sivilin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov