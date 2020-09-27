Ermenistan'ın saldırısında aynı aileden 5 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
27.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:36
Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusunun saldırısında, Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisi isabet etti.
Evde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Başsavcılık, saldırılarda toplam 19 sivilin yaralandığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov