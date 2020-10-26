Ermenistan'ın saldırılarında Eylül'den beri 65 sivil yaşamını yitirdi

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında 27 Eylül'den bu yana 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, 297 kişinin yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında 27 Eylül'den bu yana 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, 297 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 2243 ev, 90 apartman ve 401 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı