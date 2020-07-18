Ermenistan'ın saldırıları Almanya'da protesto edildi
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Ermenistan'ın saldırıları Almanya'da protesto edildi

Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali Almanya'da protesto edildi.

Ermenistan'ın saldırıları Almanya'da protesto edildi
18.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:13

Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali Almanya'da protesto edildi.

Almanya Azerbaycanlılar Birliği tarafından Ermenistan'ın Berlin Büyükelçiliği önüne düzenlenen protestoya yaklaşık yüz kişi katıldı.

Azerbaycan ve Türk Bayrağı taşıyanlar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto ederek, "Ermeni saldırganlığını durdurun", "Teröre hayır", "Karabağ Azerbaycan'ındır" pankartları açtı.

Almanya Azerbaycanlılar Birliği Başkanı Dr. Yaşar Musayev, burada yaptığı konuşmada, "Ermenistan saldırıları kabul edilemez. Dağlık Karabağ Ermeni işgali altındadır. 700 bin Azeri Türkü Ermeniler tarafından öz yurdundan kovuldu. Dünya bu saldırılara seyirci kalmamalı." dedi.

Musayev, ayrıca Türkiye'nin bu dönemde Azerbaycan'a verdiği desteğin önemini vurgulayarak, "Türkiye'ye ve oradaki tüm kardeşlerimize verdikleri destekten ötürü minnettarız." ifadelerini kullandı.

Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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