Ermenistan'ın saldırdığı Gence kentinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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Ermenistan'ın saldırdığı Gence kentinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

11.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:08
Ermenistan'ın saldırdığı Gence kentinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ateşkes anlaşmasını çiğneyen Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin de yaralandığı füze saldırısı sonrasında kentte arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ateşkes anlaşmasını çiğneyen Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin de yaralandığı füze saldırısı sonrasında kentte arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

 Azerbaycan ile sağlanan insani ateşkesi Ermenistan bir kez daha ihlal etti. Ermenistan birlikleri Gence şehrine saldırdı. Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü.

7 SİVİLİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, ateşkesi ihlal eden Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği füze saldırısının sonucunda bir konut binasının tamamen yerle bir olduğu ve enkaz altında mahsur kalan insanları kurtarma operasyonlarının sürdüğü belirtildi. İlgili ekiplerin, enkaz altında kalan 7 kişinin cansız bedenine ulaştığı ve 17 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca, Acil Durumlar Bakanlığı'nın Gence Bölge Merkezi'nden 33 personel ve 3 araç, Özel Risk Kurtarma Servisi'nden 25 kişi, 3 araç ve 5 özel eğitimli köpek, Sivil Savunma Birlikleri'nden 48 kişi ve 2 araç, Devlet Yangından Korunma Hizmeti'nden de 21 kişi ve 3 aracın arama kurtarma operasyonlarına katıldığı belirtildi. Öte yandan, Ermenistan güçlerinin düzenlediği füze saldırısı sonrası Gence2yi görüntüleyen Fransız basın organı France24'un kamerasına, enkazın görüntüsü ve arama kurtarma çalışma anları yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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