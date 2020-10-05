Ermenistan'ın Mingeçevir'e yaptığı roketli saldırıda 5 sivil yaralandı

Ermenistan'ın Mingeçevir'e yaptığı roketli saldırıda 5 sivil yaralandı Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Mingeçevir'e yaptığı roketli saldırıda 5 sivilin yaralandığını duyurdu.

Ermenistan'ın Mingeçevir'e yaptığı roketli saldırıda 5 sivil yaralandı

BAKÜ - Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Mingeçevir'e yaptığı roketli saldırıda 5 sivilin yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin çatışmaların yaşandığı bölgeye 100 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan ve nüfusu 100 binden fazla olan Mingeçevir şehrinde sivillerin yoğun bulunduğu bölgelere roketli saldırı düzenlediği aktarıldı. Başsavcılık, atılan roketlerden 2 tanesinin patlamadığını açıklarken, roketlerden birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ