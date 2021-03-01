Ermenistan'ın Karabağ'da İskender füzeleri yüzünden yenildiği iddiası
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Ermenistan'ın Karabağ'da İskender füzeleri yüzünden yenildiği iddiası

01.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:55
Ermenistan'ın Karabağ'da İskender füzeleri yüzünden yenildiği iddiası

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ yenilgisinin sorumluluğunu üzerinden atmak için, Rus yapımı olan İskender füzelerinin savaşta işe yaramadığını iddia etmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Paşinyan gerim adım atarak, İskender füzeleriyle ilgili yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

Azerbaycan tarafından Karabağ Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğratılan Ermenistan'da tartışmalar devam ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan savaşta kullanılan Rus yapımı füzelerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.

SAVAŞTA İŞE YARAMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Paşinyan, Karabağ yenilgisinin sorumluluğunu üzerinden atmak için, Rus yapımı olan İskender füzelerinin savaşta işe yaramadığı iddiasını ortaya atmıştı. 45 günlük savaşta füzeleri kullandıklarını, verim alamadıklarını ve ancak yüzde 10'unun düştüğü noktada infilak ettiğini ilan eden Paşinyan'ın bu açıklamalarının ardından Rusya'nın Paşinyan'a tepkili olduğu ileri sürülmüştü.

ÖNCE İDDİA ETTİ, SONRA YALANLADI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun istifa çağrılarına neden olduğu iddia edilen Rusya'ya ait İskender füzeleriyle ilgili olarak Rus lider Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan görüşmede İskender füzeleriyle ilgili yanlış bilgilendirildiğini söyledi ve geri adım attı.

''RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ HEDEF ALINMADI''

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre; ikili, Paşinyan'ın bir televizyon programından İskender füzeleri için sarf ettiği sözleri değerlendirdi. Ofisten yapılan açıklamada; Ermenistan Başbakanının gerçekleri araştırdıktan sonra yanlış bilgilendirildiğini anladığı ve bu sözlerin Rus-Ermeni müttefik ilişkilerini hedef almadığı kaydedildi.

Doğruluk Kontrolü
Ermenistan'ın Karabağ'da İskender füzeleri yüzünden yenildiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ yenilgisinin sorumluluğunu üzerinden atmak için, Rus yapımı İskender füzelerinin savaşta işe yaramadığını iddia etmişti.

Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Paşinyan gerim adım atarak, füzelerle ilgili yanlış bilgilendirildiğini söyledi.

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