Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Emirvarlı ve Decal köyleri görüntülendi

Azerbaycan tarafından 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl iline bağlı Emirvalı ve Decal köylerindeki görüntülerde, birçok evin harap olduğu anlaşıldı.

Azerbaycan tarafından 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl iline bağlı Emirvalı ve Decal köylerindeki görüntülerde, birçok evin harap olduğu anlaşıldı.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Bölgede Azerbaycan'ın köyleri kontrol altına almasının ardından köyler görüntülendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl'a bağlı Emirvalı ve Decal köylerinin görüntülerini yayınladı. Bakanlığın yayınladığı görüntülerde, askeri araçların bölgeye sevkiyatının devam ettiği görülüyor. 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl iline bağlı Emirvalı ve Decal köylerindeki birçok evin harap olduğu anlaşılıyor.

Anlaşmaya göre, Ermenistan Ağdam'ı 20 Kasım'da, Kelbecer'i 25 Kasım'da, Laçın'ı ise 1 Aralık'ta Azerbaycan'a teslim etmişti. Cebrayıl ise 4 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ