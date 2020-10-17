Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 6'ya çıktı
17.10.2020 02:43 | Son Güncelleme: 17.10.2020 02:46
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda ölü sayısının 6'ya çıktığını belirtti.
Hacıyev, enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Hacıyev, daha önce Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu 2'si çocuk 5 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov