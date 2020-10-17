Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 5 sivil öldü, 35 sivil yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 5 sivil öldü, 35 sivil yaralandı

17.10.2020 01:57 | Son Güncelleme: 17.10.2020 02:00
Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 5 sivil öldü, 35 sivil yaralandı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 35 sivilin yaralandığı bildirildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 35 sivilin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 5 sivilin öldüğünü, 35 sivilin yaralandığını duyurdu.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Hacıyev, Ermenistan'ın savaş suçu işlemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Hacıyev, balistik füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığını, Gence'nin savaş bölgesinden çok uzakta olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 5 sivil öldü, 35 sivil yaralandı - HaberlerAdana'da restoranda istek şarkı kavgası: 5 yaralı - HaberlerRestoranda 'Sana daha çok şarkı çalındı' kavgası: 5 yaralı - HaberlerAzerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan'ın saldırısında ölenlerden ikisi çocuk. Ermenistan'ın savaş suçları devam ediyor" - HaberlerAzerbaycan hava savunma güçleri, Mingeçevir'e atılan füzeleri etkisiz hale getirdi - HaberlerErmenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına Türkiye'den sert tepki: Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak - HaberlerSon dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var" - HaberlerCNN Türk muhabiri, Gence saldırısındaki vahşeti anlattı: Enkazdan çıkan bebeğin yüzü kanlar içindeydi - HaberlerSon dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir." - HaberlerSon dakika haber: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 395 kişiye para cezası - HaberlerSon dakika haberi... Türkiye ile Ukrayna arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı - HaberlerSon dakika haberleri | Ömer Çelik: Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak - HaberlerSon dakika: Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerini füzelerle vurdu! 5 kişi hayatını kaybetti - HaberTelefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ercan Kesal Sadri Alışık Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Mert Günok Ozan Tufan Eddie Newton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Ekim Saldırı Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 5 sivil öldü, 35 sivil yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 02:00:34. #1.15#
title