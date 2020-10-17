Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi
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Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi

17.10.2020 04:28 | Son Güncelleme: 17.10.2020 04:33

Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi

GENCE - Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.

Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi
Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi
Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi
Ermenistan'ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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