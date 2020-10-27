Ermenistan'ın füze saldırısında biri çocuk 4 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan'ın füze saldırısında biri çocuk 4 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi

27.10.2020 17:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:28
Ermenistan'ın füze saldırısında biri çocuk 4 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter ve Berde illerine top ve füzelerle ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Berde'ye atılan füze nedeniyle 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığının bugün "Azerbaycan'a sert şekilde saldıracağız" şeklinde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Hacıyev, "Bununla onlar sivilleri, çocukları ve kadınları kastediyorlardı. Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Başsavcılığı da saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın, birinin ise 7 yaşındaki kız çocuğu olduğunu açıkladı.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Sevim Emre Işın Karaca Şevket Çoruh Aras Bulut İynemli
Spor Podolski Tisserand Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan'ın füze saldırısında biri çocuk 4 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 17:28:23. #1.15#
title