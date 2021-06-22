Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Koçaryan, seçim ihlalleri iddiasını Anayasa Mahkemesine taşıyacak
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Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Koçaryan, seçim ihlalleri iddiasını Anayasa Mahkemesine taşıyacak

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Koçaryan, seçim ihlalleri iddiasını Anayasa Mahkemesine taşıyacak
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Ermenistan'da resmi olmayan sonuçlara göre erken parlamento seçimlerinde ikinci çıkan Ermenistan İttifakı'nın lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, seçim ihlalleri iddiasıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

Ermenistan'da resmi olmayan sonuçlara göre erken parlamento seçimlerinde ikinci çıkan Ermenistan İttifakı'nın lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, seçim ihlalleri iddiasıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

Koçaryan, Erivan'da düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını "tuhaf" olarak nitelendirerek "Seçimlerde büyük ihlaller ve idari kaynakların kullanımı vardı. Tüm veriler işlendikten sonra Anayasa Mahkemesine şikayet başvurusu yapacağız." dedi.

Siyasi mücadelesinin devamı için seçimlerde ciddi bir imkan elde ettiklerini kaydeden Koçaryan, "Parlamento mücadelesi sokak mücadelemizi değiştirmeyecek, güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Ermenistan'da hafta sonu yapılan erken parlamento seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Nikol Paşinyan'ın "Sivil Sözleşme Partisi", oyların yüzde 53,92'sini alarak kazanmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğini yürüttüğü "Ermenistan İttifakı" ise oyların yüzde 21,1'ini alarak ikinci olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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