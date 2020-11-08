- Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği roketli saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

- Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği roketli saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Berde kentine düzenlediği roketli saldırı sonucu 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

- Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği roketli saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

BERDE - Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Berde kentine düzenlediği roketli saldırı sonucu 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları devam ediyor. Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Berde kentine roketli saldırı düzenledi. Roketin Yeni Eyrice köyündeki bir tarlaya düşerek patlaması sonucu 16 yaşındaki Şahmalı Rahimov adındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu şu ana kadar 93 sivil hayatını kaybetti, 404 sivil ise yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ