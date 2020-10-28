Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti
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Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti

28.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:57
Ermenistan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.

Ermenistan silahlı güçlerinin vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı 40'tan fazla yaralının olduğunu duyurdu.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle altyapılar hasar aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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