Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze SCUD çıktı
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Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze SCUD çıktı

17.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:57
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze SCUD çıktı

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi.

  Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. 13 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan füzenin Rus yapımı SCUD füzesi olduğu ifade edildi. 

Rusya'da ateşke anlaşmasına rağmen hergün ihlallere bir yenisini ekleyen Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla sivil de yaralandı. Bölgede halen enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Azerbaycan, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırının SCUD füzesi ile yapıldığını duyurdu, Rus yapımı  SCUD füzeleri 300 km menzile sahip ve nükleer, kimyasal ve konvansiyonel başlık taşıyabilirken,  füzelerin uzunluğu 11.25 metre olup, 88 cm genişliği bulunuyor. 


Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze SCUD çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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