Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısında yaralanan Ermeni asıllı kadından Erivan yönetimine tokat...

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında yaralanan Ermeni asıllı Nina Grigoryan Erivan yönetimine tepki göstererek, " Ben Azerbaycan'dan razıyım. Azerbaycan'da yaşamaktan da mutluyum. Ama Ermenistan yönetimi rahat durmuyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında yaralanan Ermeni asıllı Nina Grigoryan Erivan yönetimine tepki göstererek, " Ben Azerbaycan'dan razıyım. Azerbaycan'da yaşamaktan da mutluyum. Ama Ermenistan yönetimi rahat durmuyor.Bizim topraklarımızdan çekip gitsinler" dedi.

Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da yaşadığı hezimetin ardından Azerbaycan'ın Gence şehrine gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Ermeni asıllı Nina Grigoryan Erivan yönetimini eleştirdi. Grigoryan, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırmasında son derece haksız olduğunu ifade ederek, " Ben Azerbaycan'dan razıyım. Azerbaycan'da yaşamaktan da mutluyum. Ama Ermenistan yönetimi rahat durmuyor. Yine gelip ne istiyorlar ? Ermenistan, Karabağ bizimdir, Karabağ bizimdir diyorlar. Bizden uzak durmalarını istiyorum. Bizimle işleri olmasın. Bizim topraklarımızdan çekip gitsinler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı