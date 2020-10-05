Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısında yaralanan Ermeni asıllı kadından Erivan yönetimine tokat...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısında yaralanan Ermeni asıllı kadından Erivan yönetimine tokat...

05.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:01
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısında yaralanan Ermeni asıllı kadından Erivan yönetimine tokat...

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında yaralanan Ermeni asıllı Nina Grigoryan Erivan yönetimine tepki göstererek, " Ben Azerbaycan'dan razıyım. Azerbaycan'da yaşamaktan da mutluyum. Ama Ermenistan yönetimi rahat durmuyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında yaralanan Ermeni asıllı Nina Grigoryan Erivan yönetimine tepki göstererek, " Ben Azerbaycan'dan razıyım. Azerbaycan'da yaşamaktan da mutluyum. Ama Ermenistan yönetimi rahat durmuyor.Bizim topraklarımızdan çekip gitsinler" dedi.

Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'da yaşadığı hezimetin ardından Azerbaycan'ın Gence şehrine gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Ermeni asıllı Nina Grigoryan Erivan yönetimini eleştirdi. Grigoryan, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırmasında son derece haksız olduğunu ifade ederek, " Ben Azerbaycan'dan razıyım. Azerbaycan'da yaşamaktan da mutluyum. Ama Ermenistan yönetimi rahat durmuyor. Yine gelip ne istiyorlar ? Ermenistan, Karabağ bizimdir, Karabağ bizimdir diyorlar. Bizden uzak durmalarını istiyorum. Bizimle işleri olmasın. Bizim topraklarımızdan çekip gitsinler" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Burak Özçivit Özge Özpirinçci
Spor Babel Falcao Arda Turan Fatih Terim Steven Gerrard
Daha Fazla Asker Mersin Kadıköy Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısında yaralanan Ermeni asıllı kadından Erivan yönetimine tokat... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 10:05:29. #1.15#
title