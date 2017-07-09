Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırısı

Ermenistan ordusunun havan topu ateşiyle 4 Temmuz günü 2 Azerbaycanlının hayatını kaybetmesi, başkent Londra'da düzenlenen gösteriyle protesto edildi.



İngiltere'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan ordusunca 1 kadın ile 2 yaşındaki kız torununun öldürülmesini protesto etmek üzere Ermenistan'ın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.



Her yaştan Azerbaycanlının katıldığı gösteride eylemciler ellerinde Azerbaycan bayraklarının yanı sıra üzerinde, "Bebek katillerini durdurun", "Sarkisyan savaş suçlususun" ve "Uluslararası toplum, Ermenistan'ın agresifliğini durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.



Saldırıda hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin fotoğraflarını da taşıyan protestocular ayrıca "Ermenistan hükümeti çocuk katilidir", "Adalet istiyoruz", "Sarkisyan utan kendinden, senin yüzünden çocuklar ölüyor" ve "Sarkisyan bir savaş suçlusudur" sloganları attı.



Ermenistan ordusu 4 Temmuz'da Fuzuli ilinin Alhanlı köyüne, 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açmış, köy sakinlerinden bir kadın ile 2 yaşındaki torunu yaşamını yitirmişti.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 50 yaşındaki kadın ile torununun Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybettiği köyde Azerbaycan ordusuna ait hiçbir askeri birimin olmadığının kanıtlandığını duyurmuştu.