Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırısı

Ermenistan ordusunun havan topu ateşiyle 4 Temmuz günü bir kadının ve 2 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybetmesi, Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği ile Birleşmiş Milletler (BM) önünde toplanan Azeriler tarafından protesto edildi.



ABD'de yaşayan Azeriler, Ermenistan ordusu tarafından öldürülen iki Azeri vatandaşı için Washington ve New York'ta gösteri düzenledi.



Başkent Washington'da ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atan grup, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırısına sert tepki gösterdi. "Sivilleri öldürmeyi bırakın" ve "Ermenistan'a yazıklar olsun" sloganları atan Azeriler, saldırıda hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin fotoğraflarını taşıdı.



"Onun tek günahı Türk olmasıydı"



Gösteri sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Bedir Memmedli adlı Azeri, "Kadınlar ve çocuklar Ermeni terörünün kurbanı oldu. Bu saldırı 2 yaşındaki Zehra'nın ölümüyle neticelendi. Biz isterdik ki bu faciayı tüm dünya görsün; ancak Zehra'nın şehit olması medyada çok az yer buldu. Onun tek günahı Türk olmasıydı." şeklinde konuştu.



New York'ta BM önünde protesto



BM önünde toplanan Azerbaycan vatandaşları ile Türkler de saldırıyı protesto ederek Ermenistan aleyhinde sloganlar attı.



Protestocularca yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısında 2 yaşındaki Zehra Guliyeva ile 50 yaşındaki babaannesi Sahibe Guliyeva'yı öldürdüğü belirtilerek, "Dünya kamuoyu masum bir çocuğun öldürülmesine gözünü kapatmamalı." ifadeleri kullanıldı. Göstericiler, "Terörist Ermenistan", "Bebek katili Ermenistan", "İşgalci Ermenistan, Azerbaycan topraklarından defol", "Her şey Azerbaycan için" sloganları attı.



Ermenistan ordusu 4 Temmuz'da Fuzuli ilinin Alhanlı köyüne 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açmış, köy sakinlerinden biri kadın, biri de 2 yaşındaki kız torunu olmak üzere iki sivil yaşamını yitirmişti.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybettiği köyde Azerbaycan ordusuna ait hiçbir askeri birimin olmadığının kanıtlandığını duyurmuştu.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "4 Temmuz günü saat 20.40 sularında Azerbaycan'ın Fuzuli rayonunda yer alan Alhanlı köyünün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından top ateşine tutulmasını ve bunun sonucunda köy sakinlerinden 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun hayatlarını kaybetmelerini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilmişti.