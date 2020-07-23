Ermenistan'ın Azerbaycan'a attığı top mermisi imha edildi AZERBAYCAN'ın Tovuz bölgesindeki bir köyde, dün gece Ermenistan tarafından atılan havan topu mermisi bulundu.

AZERBAYCAN 'ın Tovuz bölgesindeki bir köyde, dün gece Ermenistan tarafından atılan havan topu mermisi bulundu. Şans eseri patlamadığı ortaya çıkan 122 milimetre çapındaki mermi, 4 kişilik uzman ekip tarafından imha edildi.

Azerbaycan'a 12 Temmuz'da Ermenistan tarafından yapılan top atışlı saldırıyla başlayan gerginlik sürerken, dün gece, 2 ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan Tovuz'a bağlı Dondarkuşçu köyünde patlamamış havan topu mermisi bulundu.

Ermenistan Ordusu tarafından bir hafta önce atıldığı belirlenen mermi hemen güvenlik çemberine alındı. Şans eseri köydeki boş bir araziye düşerek, patlamadığı saptanan 122 milimetre çapındaki mermi, hemen güvenlik çemberine alındı. Bölge halkı tahliye edildi.

Top mermisi, Azerbaycan Ordusu'na bağlı 4 uzman tarafından kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

- Azerbaycan

Kaynak: DHA