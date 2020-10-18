Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Hızı bölgesine attığı füze havada imha edildi

Ermenistan, dün yapılan ateşkesi yaklaşık 8 saat sonra ihlal ederek Azerbaycan'a saldırdı. Bu gelişmeden sonra iki ülke arasındaki çatışmalar yeniden başladı. Son gelen bilgilere göre, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Hızı bölgesine atılan füze havada etkisiz hale getirildi.