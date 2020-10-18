Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Hızı bölgesine attığı füze havada imha edildi
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Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Hızı bölgesine attığı füze havada imha edildi

18.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:00
Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Hızı bölgesine attığı füze havada imha edildi

Ermenistan, dün yapılan ateşkesi yaklaşık 8 saat sonra ihlal ederek Azerbaycan'a saldırdı. Bu gelişmeden sonra iki ülke arasındaki çatışmalar yeniden başladı. Son gelen bilgilere göre, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Hızı bölgesine atılan füze havada etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan ile Ermenistan dün ikinci kez ateşkes anlaşması yapmıştı. Anlaşmanın üzerinden henüz saatler geçmişken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın kurtarılan köylere havan ve toplarla saldırdığını açıkladı.

Ermeniler; Cebrail, Ağdere, Füzuli ve Hadrut istikametlerinde saldırı girişiminde bulunurken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusunun kayıp vererek püskürtüldüğünü açıkladı. Sabaha karşı Ermenistan'ın saldırıları daha da yoğunlaştığı belirtildi ve Ağdam bölgesi topçu ateşine tutuldu.

"ORDUMUZ DAHA SERT TEDBİRLER ALACAK"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ı uyardı. Açıklamada, "İnsani ateşkesi görmezden gelerek gerginlik yaratmaya devam edilirse, ordumuz daha sert tedbirler alacak" denildi.

HAVADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün ve bugün Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı ve İHA düşürülürken, yapılan son açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Hızı bölgesine atılan füzenin havada etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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