Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda Yunan hackerden yardım aldığı ortaya çıktı

İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'ın Yunanistan asıllı hackerlerden yardım aldığı ortaya çıktı.

Azerbaycan İletişim ve Bilgi Güvenliği Özel Devlet Servisi Başkanı Tural Memmedov, 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'ın başta Yunanistan olmak üzere birçok yabancı uyruklu bilgisayar korsanından destek aldığını açıkladı. İkinci Karabağ Savaşı boyunca Azerbaycan devletinin bilgi kaynaklarına 2 bin 678 saldırı gerçekleştirildiğini belirten Tural Memmedov, "44 günlük savaş sırasında düşman, Azerbaycan'ın devlet bilgi kaynaklarına gerçekleştirdiği saldırıların tamamı başarıyla önlenmiştir. Savaşın ilk günlerinden savaşın sonuna kadar süren DDoS saldırıları olmuştur. Ayrıca insanların kafasını karıştırmak amacıyla 'fishing' saldırıları da gerçekleştirildi. İnsanları kandırmak için sıklıkla yanlış bilgiler paylaşılıyordu" dedi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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