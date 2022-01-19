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Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor

Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Ermenistan ile karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği belirtildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Ermenistan ile karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiğini, ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiği belirtildi. Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izin verilirken Ermenistan tarafında Fly One Armenia hava yolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19: 50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23: 35'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacaktır"denildi.

GAZİANTEP-ERBİL UÇUŞLARI PAZARTESİ VE PERŞEMBE

Başlayacak bir diğer uçuş noktasının da Erbil olduğu belirtilerek, "Anadolujet'in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek" ifadeleri kullanıldı.


Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlıyor

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

Ermenistan, Havacılık, Türkiye, Erbil, Politika, Haber

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