Ermenistan, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri uykudayken vurdu

ekiplerinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi.

ekiplerinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, arama kurtarma çalışamalarına arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı ifade edildi. Ermenistan 'ın Gence'deki sivillere yönelik ikinci saldırısında meydana gelen tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri, saldırıda enkaz altında kalan altın, manat banknotu gibi ziynet eşyaları ile çocuklara ait oyuncak ayı, bebekler, çok sayıda fotoğraf albümü etrafa yayıldı. Yıkılan bir evin içerisinde demir kabın içerisinde ekmek dikkat çekerken, bölgeye gelen Olağan Üstü Haller Başkanı Kemalletin Heyderov, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. DHA'ya konuşan Heyderov, " Burada çokça ev yıkılmış, çok üzücü bir durum. Buradaki bütün zarar devletimizce karşılanacaktır." diye konuştu. Öte yandan, sivillerin de arama kurtarma ekiplerine destek olurken, bölgede 4 arama kurtarma köpeği çalışmalara destek veriyor.



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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / CAN EROK