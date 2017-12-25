Ermenistan İha'sı Düşürüldü

Ermenistan'a ait bir insansız hava aracı (İHA), Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık günü öğle saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Ağdam bölgesinde, Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşları yaparken belirlendiği bildirildi. Açıklamada, hava araçlarının Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü belirtildi.



(İHA)