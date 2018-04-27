Ermenistan Halkı Topyekün Değişimde Israrlı
Ermenistan'daki österilerilere öncülük eden Elk Partisi ve muhalefet lideri Nikol Paşinyan hedeflerinin tek bir kişi olmadığını, Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin (HHK) hükümetten çekilerek yozlaşmış sistemin tamamen değişmesi gerektiğini söyledi.
Ermenistan'daki österilerilere öncülük eden Elk Partisi ve muhalefet lideri Nikol Paşinyan hedeflerinin tek bir kişi olmadığını, Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin (HHK) hükümetten çekilerek yozlaşmış sistemin tamamen değişmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Euronews.com