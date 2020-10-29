Ermenistan güçlerine ait 2 Su-25 saldırı uçağı imha edildi
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Ermenistan güçlerine ait 2 Su-25 saldırı uçağı imha edildi

29.10.2020 14:56 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:00
Ermenistan güçlerine ait 2 Su-25 saldırı uçağı imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephenin Kubadlı yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine hava saldırısı düzenlemeye çalışan Ermenistan güçlerine ait iki Su-25 saldırı uçağının Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephenin Kubadlı yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine hava saldırısı düzenlemeye çalışan Ermenistan güçlerine ait iki Su-25 saldırı uçağının Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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