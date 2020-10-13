Ermenistan güçlerinden Azerbaycan'daki 4 bölgeye saldırı
13.10.2020 08:28 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:32
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, insani ateşkesi bozduğu ifade edilen Ermenistan güçlerinin, Ağcabedi, Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine ateş açtığı belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, insani ateşkesi bozduğu ifade edilen Ermenistan güçlerinin, Ağcabedi, Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine ateş açtığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı