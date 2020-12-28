Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
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Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

28.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:44
Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Hocavend ilinin Ağdam köyü istikametinde 6 kişilik Ermeni grubun, Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Saldıranların yasa dışı silahlı grup ya da bölgeden ayrılması gereken Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden olduğu ihtimalinde durulduğu aktarılan açıklamada, "benzer durumların tekrarlanması halinde ciddi tedbirlerin alınacağı" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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