Ermenistan güçleri Azerbaycan İçtimai TV çalışanlarını hedef aldı
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Ermenistan güçleri Azerbaycan İçtimai TV çalışanlarını hedef aldı

29.09.2020 23:09 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:13
Ermenistan güçleri Azerbaycan İçtimai TV çalışanlarını hedef aldı

Azerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor.

Azerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef aldı. Azerbaycan İctimai televizyonunun bölgede bulunan ekibi saldırıya uğradı.Terter Kapanlı köyünün girişinde Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıları görüntüleyen İctimai televizyonu ekibi Ermenistan ordusu tarafından hedef alındı.

EKİBİMİZİ HEDEF ALDILAR 

Olayla ilgili DHA'ya konuşan Jale Hesenli, bugün öğle saatlerinde Ermeni güçlerinin topçu atışıyla İctimai TV'nin muhabirlerine ait aracın hasar gördüğünü ifade etti. Hesenli, 'Bugün öğle saatlerinde cephe bölgesinde bizim meslektaşlarımız, Ermeni saldırısına maruz kaldılar. Ermeni güçleri, onların otomobilinin olduğu bölgeye top mermisi attı. Terter'in Gapanlı istikametinde oldu bu olay. Neyse ki meslektaşlarımıza hiçbir şey olmadı. Hepsi iyi. Onlar da bize haberleri aktarmak için çalışıyorlar. Biz onlardan kendilerini korumalarını istiyoruz. Azerbaycan askerine de sesleniyoruz. Her zaman kendilerini korusunlar. Bugün askerimiz cephede savaşıyorken, bizim muhabirlerimiz de gazetecilerimiz de onların arkasında duruyor. Onlar da canlarını korusunlar. Allah hepimize bu yolda güç versin, sabır versin, kuvvet versin' diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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