Ermenistan gerilimine el attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan gerilimine el attı

09.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:21
Ermenistan gerilimine el attı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti.

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Azerbaycan ve Ermenistan geriliminin düşmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti. Kremlin'den yapılan açıklamada daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Dağlık Karabağ'da tarafların askeri müdahaleleri durdurması çağrısında bulundu" ifadesi yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Hulusi Akar Muharrem İnce Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Eddie Newton Roland Garros Fırat Aydınus
Daha Fazla Türk Ekim Doğum Erkek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan gerilimine el attı - Moskova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 09:23:19. #1.15#
title