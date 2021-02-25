Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı: (Paşinyan'a istifa çağrısı) Pozisyonumuzu teyit ediyoruz
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Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı: (Paşinyan'a istifa çağrısı) Pozisyonumuzu teyit ediyoruz

25.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:14
Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı: (Paşinyan'a istifa çağrısı) Pozisyonumuzu teyit ediyoruz

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısına ilişkin pozisyonlarının değişmediğini, söz konusu çağrının bir baskı neticesinde yapılmadığını bildirdi.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısına ilişkin pozisyonlarının değişmediğini, söz konusu çağrının bir baskı neticesinde yapılmadığını bildirdi.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkanlığın, Paşinyan'a yönelik sabah gerçekleştirdiği istifa çağrısı ve ardından Paşinyan'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Bu sabah Paşinyan'a yönelik yapılan çağrının, baskı neticesinde yapılmadığına işaret edilen açıklamada, "Bu, amacı tek olan generallerin ve subayların, bu önemli anda vatanın kurtuluşuna hizmet etmek olan açık inancı ve duruşudur. Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan'dan orduya destek

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan da halka, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanların Paşinyan'ın istifası için imzaladıkları bildiriyi destekleme çağrısında bulundu.

Koçaryan, "Bu kader anında, halkı ülkeyi sahiplenmeye ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ile ordunun yanında olmasına çağırıyorum. Savaşı kaybeden ve toprakları veren iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu milli uyanışımızın garantisidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ermenistan'da muhalif partilerin, parlamentonun olağanüstü toplantı gerçekleştirmesi için imza topladığı belirtildi.

"Aydınlanmış Ermenistan" Partisi milletvekili Nair Zagrobyan da Paşinyan'ı istifaya çağıran bildirinin darbe girişimi olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu bir suç değildir." açıklamasında bulundu.

Ermenistan Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada ise meydana çıkan vatandaşlara "kışkırtıcı eylemlerden" kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Bu tür eylemler, Ermenistan'ın güvenliğini tehdit edebilir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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