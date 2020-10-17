Ermenistan Gence'deki sivilleri vurdu
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Ermenistan Gence'deki sivilleri vurdu

17.10.2020 03:17 | Son Güncelleme: 17.10.2020 03:21
Ermenistan Gence'deki sivilleri vurdu

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. Ermenistan'ın füzelerle saldırdığı Gence'de çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in aktardığı son dakika bilgisine göre saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti 40 kişi yaralandı. Öte yandan Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi.

- Azerbaycan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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