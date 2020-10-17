Ermenistan, Gence'de sivilleri füzeyle vurdu: 20 ev yıkıldı
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Ermenistan, Gence'de sivilleri füzeyle vurdu: 20 ev yıkıldı

17.10.2020 01:12 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:16
Ermenistan, Gence'de sivilleri füzeyle vurdu: 20 ev yıkıldı

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 20 sivil binanın yıkıldığı duyuruldu. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerini füzelerle vurdu. Sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 20 evin yıkıldığı ifade edilirken; arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın ikinci büyük kentinde masum siviller, Ermenistan'ın gelişigüzel ve hedefli füze saldırısı altında. Ermenistan'ın bu savaş suçlarını görülmelidir. İlk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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