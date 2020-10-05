Ermenistan, Gence'de AVM'yi vurdu
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Ermenistan, Gence'de AVM'yi vurdu

05.10.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:48

Ermenistan ordusunun Gence'ye saldırması sonucu bir alışveriş merkezi (AVM) kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan ordusunun Gence'ye saldırması sonucu bir alışveriş merkezi (AVM) kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırısını sürdürürken, Ermenistan ise Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'ye füzelerle saldırdı. Ermenistan ordusu bugün Gence şehrinde işlek bir noktada yer alan AVM'ye füze ile saldırdı. Alışveriş merkezinin kullanılamaz hale geldiği görüntülendi. - TERTER

Ermenistan, Gence'de AVM'yi vurdu
Ermenistan, Gence'de AVM'yi vurdu
Ermenistan, Gence'de AVM'yi vurdu
Ermenistan, Gence'de AVM'yi vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHRİYAR İMANBEYLİ

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