Ermenistan Erken Seçim İçin Sandık Başında

– Ermenistan'daki toplumsal olayların oluşturduğu siyasi krizin ardından Ermenistan halkı erken milletvekili seçimi için sandık başına gitti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyon'un erken milletvekili seçimlerinin daha hızlı bir süreçte gerçekleşebilmesi için Ekim ayında istifa etmesinin ardından bugün yerel saatle 08: 00'de başlayan seçim süreci, akşam yine yerel saatle 20: 00'a kadar sürecek. Paşinyon, seçimlerin, ülkenin yeni politik duruşunu en iyi şekilde ortaya koyacak bir meclisin oluşmasına yol açacağını umut ettiğini söylerken, ülke genelinde yapılan anketler seçimlerde yer alan dokuz parti ve iki ittifak arasından Paşinyon'un Civil Contract Parti'sinin de dahil olduğu 'Benim Adımım İttifakı'nın' meclisteki koltuk çoğunluğunu sağlayacağını gösteriyor.