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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı bildirildi.

ANTALYA (AA) - Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını bilgisi paylaşıldı.

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi çalışmaları kapsamında özel temsilciler arasında Erivan ve Cenevre'de iki tur görüşme yapılmıştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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