Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan istifa etti
Ermenistan'da Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
Ermenistan'da Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ayvazyan'ın istifa mektubunu sunduğunu açıkladı.
Açıklamada, istifanın gerekçesine yönelik bilgi verilmedi.
Ayvazyan, Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından 18 Kasım 2020'de göreve gelmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay